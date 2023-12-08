Эксперт Букреев рассказал, как ароматы управляют людьми

Запахи — это система сигналов не только для животных.

Исследования влияния запахов на поведение и здоровье человека, на первый взгляд, могут показаться больше похожими на маркетинг, чем на науку. В действительности, это один из важных и наименее изученных разделов нейрофизиологии — науке о влиянии на мозг различных сигналов окружающей среды, а также о внешних реакциях мозга на внутренние процессы. Однако работа Никиты Букреева, специалиста по нейросенсорным исследованиям и психологии восприятия ароматов, совсем не похожа подбор лучшего букета запахов для создания новой парфюмерии. Это направление имеет много практических приложений. Благодаря нейрофизиологии, например, возникли такие важные приборы как полиграф для проверки отношения говорящего к предмету своего изложения — в частности, следователи используют в своей работе эффект неконтролируемого, даже подавленного волнения, когда допрашиваемый лжет.

Отдельное большое направление — это специальные программы и гаджеты для общения с неговорящими или обездвиженными людьми, где у человека с нарушениями есть возможность либо напечатать слово, либо указать глазами предмет или букву. Иногда запахи используют в качестве дополнительного лекарства. Ведь, в отличие, например, от живописи и музыки, обоняние основано на непосредственном приёме наночастиц внутрь организма. То есть, это в буквальном смысле слова употребление небольших доз ароматических веществ. Вспоминаются детские ингаляции ромашкой?

Управление состоянием и поведением человека с помощью ароматов — это не только общеизвестная ароматерапия, где единственная цель — расслабление. Запахи могут вызывать у человека широкий спектр реакций, который успешно используют в кинематографе как дополнительное изобразительное средство. Оно может, на первый взгляд, показаться излишним и искусственным, отвлекающим от сюжета, но ведь и музыкальное оформление фильмов никакого отношения к сценарию не имеет. Тем не менее, в острые моменты фильма мы не замечаем, как начинает звучать скрипка или даже целый оркестр. Арома-режиссер или арома-композитор в титрах скоро может стать таким же обычным явлением как и музыкальный. Много ли среди нас тех, кто не хотел бы ощутить аромат чашки утреннего кофе Джеймса Бонда или узнать, как пахнет воздух на планете Пандора?

СЛУШАТЬ ПОДКАСТ

Проект «3.14 Будущее наступило» создан при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.