Эксперт Востриков прокомментировал и объяснил причины роста цен на продукты

Как объяснил специалист, цены росли постоянно, но свое влияние оказала и пандемия коронавируса.

Исполнительный директор ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал в беседе с RTVI, что стоимость продуктов начала расти еще во время пандемии коронавируса, когда выросла стоимость продовольствия по всему миру, а затем были введены санкции.

«Последний раз, когда мы смотрели за год, в среднем внутренняя логистика у нас поднялась на 35%, по некоторым направлениям участники отмечают 60-70%, это удорожание чисто логистики», — объяснил специалист.

На данный момент, как отметил Востриков, цены растут на такие продукты, как куриные яйца, фрукты, молочка, а также кондитерские изделия. А вот крупы, за исключением риса, подешевели по отношению к прошлому году, подчеркнул он.

В целом с ценами «ничего нового не происходит», они «растут постоянно», заметил эксперт.

«Мировая финансовая система построена на ссудном проценте, соответственно, многие отрасли развиваются на кредиты: взял рубль — должен вернуть его с процентами. Поэтому инфляция — это нормальный процесс в принципе в мировой системе», — резюмировал он.

Напомним, в Новосибирске заметили рост цен на яйца до 110 рублей.