Какого числа придёт пенсия в декабре за январь: ждать ли 13-ювыплату к Новому году

Точные даты, подробности и возможность получения дополнительных пенсий в финальный месяц 2023 года публикует портал «Сиб.фм».

Изменения в графике и размере пенсий ещё никогда так не радовали пожилых россиян, как в нынешнем декабре. Как работающие, так и не работающие пенсионеры РФ могут рассчитывать в декабре-2023 на двойное пенсионное обеспечение, начисленное за текущий месяц, и выплату за январь 2024 года.

Так, пенсии, которые обычно начисляются с 1 по 3 декабря, уже зачислены на счета пожилых людей 1-го декабря. Многим российским пенсионерам, которые привыкли получать пособие по старости до 10-го числа, в конце декабря из-за предстоящих новогодних праздников получат и пенсию за январь 2024 года. Денежные средства будут переведены на счет банковской карты или доставят в отделение «Почты России» в последнюю неделю года, а точнее с 25 до 29 декабря-2023.

По информации официального сайта СФР, январская пенсия будет выплачена досрочно ввиду технической корректировки праздничных дат. Такая выплата рассчитана на тех пенсионеров, у кого дата доставки обычной пенсии приходится на первую половину месяца, с 1-го по 8-е число.

Кроме прочего, первая пенсия Нового 2024 года будет проиндексирована (повышена) на 7,5 %. Однако относительно 13-й пенсии новости на настолько позитивные – соответствующий законопроект не прошёл даже первые чтения в Госдуме.