Кремль раскрыл планы Путина по участию в выборах президента 2024

Большинство россиян уверены, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок, но у федеральных властей своя позиция на этот счёт.

В обществе растёт запрос на выдвижение Владимира Путина, поскольку нет другого человека с таким же стратегическим видением, опытом и авторитетом, кому бы можно было доверить страну, проходящую серьезные испытания, гласят результаты соцопросов департамента политических исследований ВЦИОМ, проведённые методом опроса (интервью) по месту жительства респондента.

На данный момент официально определена дата выборов – 17 марта 2024 года. На днях Центризбирком рассмотрит проект постановления о голосовании в течении трех дней – с 15 по 17 марта, заверила глава ЦИК Элла Панфилова.

Пока действующий глава государства не объявил о своём решении участвовать или нет в предстоящих выборах, некоторые источники информации, близкие к Кремлю сообщили, что президентская администрация начала предварительное формирование списка доверенных лиц для «кандидата от власти» на президентских выборах 2024 года, а руководить работой его предвыборного штаба станет начальник кремлевского управления внутренней политики Андрей Ярин.