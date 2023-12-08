Министр Алексей Чекунков вручил ключи от квартир и открыл ледовую арену в Норильске

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе рабочей поездки в Норильск ознакомился с ключевыми проектами «Норникеля» и оценил ход реализации комплексного плана социально-экономического развития города, направленного на повышение качества жизни в этом крупном промышленном центре страны.

Министр осмотрел новый дом для приглашенных специалистов и вручил ключи от квартир первым жильцам, принял участие в торжественном открытии ледовой арены «Айсберг», современного гаражного комплекса газоспасательной службы на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ), а также оценил темпы реализации проектов реновации.

В феврале 2021 года между Минвостокразвития, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем» заключено четырехстороннее соглашение о реализации комплексных мер социально-экономического развития города до 2024 года, а в декабре того же года правительство утвердило комплексный план социально-экономического развития, направленный, в первую очередь, на реновацию города, основой которой является строительство жилья. Объём финансирования проектов в период с 2021 по 2035 годы составляет 120 млрд руб., из которых средства «Норникеля» – 81,3 млрд руб.

Министр осмотрел первый дом, сданный в Норильске по программе реновации. Работы по полной реконструкции и перепланировке недостроенного здания 90-х годов были проведены в сжатые сроки, менее чем за 1 год. При этом специалисты компании провели работы по термостабилизации грунта. В доме 90 квартир для специалистов, приглашенных на работу в Норильский дивизион компании. Это 18 студий, 25 двухкомнатных квартир, 38 однокомнатных и 9 трехкомнатных. Жилье укомплектовано мебелью и бытовой техникой. В здании установлены грузопассажирские лифты и подъемники для маломобильных граждан. При монтаже системы тепло- и водоснабжения использованы медные трубы с терморегуляторами. На прилегающей территории организованы спортивная и детская площадки, место для отдыха.

Так же глава Минвостокразвития России ознакомился с ходом реализации других жилищных проектов, посетив строительные площадки в нескольких районах города. В центральном районе строятся два 9-этажных дома, в районе Талнах — два 6-этажных дома. Проекты находятся в высокой стадии готовности — 276 новых квартир будут сданы в конце 2024 года.

В ходе поездки Алексей Чекунков осмотрел современный комплекс для оперативных служб на Надеждинском металлургическом заводе, включающий пожарное депо и гаражный комплекс газоспасательной службы, а также производственные объекты, созданные в ходе реализации крупнейшего экологического проекта России — Серной программы. Эти объекты — лишь часть больших изменений, которые были реализованы на НМЗ в этом году.

«Норильск меняется, и вместе с фундаментальными изменениями в городе меняется и компания. Это два неразрывных вектора. Мы улучшаем комфорт и доступность как городской среды, так и рабочих пространств, мест отдыха для сотрудников. НМ3 в этом году пережил второе рождение благодаря Серной программе, на промышленных площадках и в самом городе мы реализуем масштабную экологическую программу «Чистый Норильск», — прокомментировал старший вице-президент компании Николай Уткин.

Городская среда также не осталась без внимания. Министр побывал на одной из новых теплых остановок и проехал на современном городском автобусе.

«В городе ежегодно устанавливаются десятки новых комфортных теплых остановок. Мы прислушиваемся к замечаниям норильчан и улучшаем объекты с точки зрения комфорта и доступности. Это касается и городского транспорта. Он становится современным и удобным. Для этого закупаются последние модели отечественных автобусов, адаптированных к северным условиям», — прокомментировал мэр Норильска Дмитрий Карасев.

В Талнахе Алексей Чекунков открыл новую ледовую арену «Айсберг». Одна из основных идей — создание условий для спорта и досуга жителей района Талнах. Технической особенностью проекта является применение самых современных систем кондиционирования и поддержки температуры намораживания льда. Они позволят эксплуатировать арену круглый год.

Комплексный план развития города накануне рабочей поездки министра получил свою цифровую платформу — «Норильск 2035», которая позволяет увидеть будущий облик Норильска и все объекты реновации. Алексею Чекункову продемонстрировали динамику основных строек в интерактивном виде на цифровом портале и то, как будут выглядеть обновленные городские районы в 2035 году.

«На этой неделе правительство России утвердило перечень опорных населенных пунктов в Арктической зоне РФ, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов. Норильск ожидаемо вошел в их число. Отрадно видеть, что здесь в городе уже несколько лет реализуется один из самых крупных комплексных планов развития в Арктике, который был разработан по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. И сегодня мы уже открываем новые объекты для горожан и промышленности. Хорошие темпы реализации плана могут стать основой для его масштабирования и в других арктических регионах», — отметил министр.