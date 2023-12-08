Началось: массовые облавы на мигрантов проводят по всей России после заявлений Путина

Общественники и депутаты, правоохранители и представители церкви, региональные и федеральные власти принялись решать проблемы в миграционной политике РФ.

Пока общественность, особенно молодёжь пытается выходить на улицы российских городов и открыто заявляют протесты мигрантскому беспределу, депутаты Госдумы требуют безапелляционного выдворения иностранцев из России вместе с семьями в случае совершения правонарушений, а также введения виз и ограничений на привлечение трудовых мигрантов к работе в отдельных видах деятельности.

Дошло до того, что в ситуацию пришлось вмешаться главе государства Владимиру Путину. На днях в одном из публичных выступлений он заявил, что «все приезжающие должны с уважением относиться к нашим законам, культурным традициям, к традициям наших народов, исполнять российские законы».

Правоохранительные органы первыми отреагировали на президентский призыв «исполнять российские законы» и оперативно начали масштабные проверки мигрантов на соблюдение законодательства РФ. Результаты их деятельности на лицо:

- в Питере более 50 иностранцев лишились трудовых патентов, 13 из них будут принудительно выдворены;

- в Подмосковье выявлены и готовятся к вынужденной депортации несколько десятков нелегальных мигрантов.

И это только начало. По информации пресс-службы МВД России, в декабре подобные рейды и мероприятия проходят в большинстве регионов РФ. Более того, правительство нашей страны готовит новый закон о миграции, который тоже должен помочь улучшить общую ситуацию.