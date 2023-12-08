Нехватку вакцин от кори и коклюша опровергли в Минздраве Новосибирска

Информация о нехватки вакцин от кори и коклюша оказалась ложной.

По данным Telegram-канала “Минздрав Новосибирской области”, в Минздраве опровергли нехватку вакцин от коклюша и кори в Новосибирске.

Как сообщают представители ведомства, в Новосибирской области нет недостатка в иммунобиологических препаратах от кори и коклюша — все вакцины имеются в достаточном количестве.

Также, за счёт федерального бюджета будут получены новые поставки вакцин в период декабря текущего года.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирской области выросла заболеваемость коклюшем. Основная часть заболевших — непривитые или не полностью вакцинированные. Особенно высок риск заболевания у детей до года и школьников, у которых слабый иммунитет.