Опубликовано видео с горящими двигателями самолёта S7 в Новосибирске

В новосибирском аэропорту Толмачëво произошла аварийная посадка пассажирского самолëта из-за возгорания в двигателях. На борту находилось 176 человек.

По данным SHOT, рейс S7 2502 Новосибирск — Москва вылетел вовремя, в 6:20 по местному времени. Однако, при наборе высоты из обоих двигателей начали вылетать искры и языки пламени. Экипаж сразу запросил посадку у диспетчера и благополучно смог приземлиться.

После посадки на земле самолëт был встречен экстренными службами, которые были в состоянии повышенной готовности. В настоящее время технические специалисты осматривают самолëт, и вылет будет задержан минимум на 8 часов.

Одной из возможных причин возгорания могло стать помпаж — особый режим работы двигателя, при котором нарушается его газодинамическая устойчивость.