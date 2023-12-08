Отцу устроившей стрельбу в гимназии Брянска девочки грозит два года колонии

Против 53-летнего мужчины уже возбудили уголовное дело.

Из-за стрельбы в брянской гимназии № 5, отцу 14-летней девочки, совершившей нападение на одноклассников, грозит до двух лет лишения свободы из-за небрежного хранения оружия. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник.

Против 53-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Небрежное хранение огнестрельного оружия, повлёкшее смерть двух лиц».

Стрельба произошла утром 7 декабря. Ученица восьмого класса вошла в учебное заведение и открыла огонь из помпового ружья. В результате, двое человек погибли, включая нападавшую, которая позднее совершила суицид. Ещё пятеро получили ранения.