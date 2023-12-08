Певцы Салтыкова и Метов ополчились на организаторов концерта в Новосибирске

Ирина Салтыкова и Кай Метов обвинили организаторов мероприятия «ДискоФеерия» в Новосибирске в недобросовестном поведении.

Артисты сообщили в своих социальных сетях, что организаторы концерта не выполнили условия контрактов, не выплатили гонорары и не продали необходимое количество билетов.

Салтыкова предупредила публику о возможном отсутствии на концерте заявленных артистов, включая себя и Кая Метова. Кай Метов подтвердил отсутствие контракта с организаторами и незаконное включение его имени в афишу.

На странице концерта в социальных сетях пользователи выразили недовольство по поводу неактуального списка артистов и потребовали от организаторов ясности относительно участников мероприятия.

Концерт «ДискоФеерия» проведут уже сегодня, 8 декабря, в «Экспоцентре». Билеты стоят от 2100 до 4800 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что писатель Александр Цыпкин и актёр Павел Деревянко выступят в Новосибирске.