«Пламя из двигателя»: что известно о ЧП на борту самолета S7 «Новосибирск-Москва»

В Толмачево экстренно сел самолет авиакомпании S7, летевший в Москву.

Как сообщил корреспонденту Сиб.фм один из пассажиров рейса «Новосибирск-Москва», сегодня в Толмачево экстренно сел самолет, летевший в Москву.

Рейс был назначен на 6:21 утра, но, по словам очевидцев, при разгоне на полосе двигатели стали издавать странные звуки («хлопать») и через время из них появилось пламя.

«Когда были хлопки, мощность у самолета падала. Затем мы еле взлетели, но пламя сохранялось. Самолет периодически сваливался, потом нормализовался», — делится собеседник.

Экипаж решил вернуть самолет в Толмачево. По словам очевидцев, при посадке сгорели тормоза, а воздушное судно пришлось буксировать с помощью специальной техники.

Рейс перенесли на 14:20 по местному времени. В данный момент все пассажиры находятся в аэропорту.



Транспортная прокуратура начала проверку

«Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса», — уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Проверку также проводят следователи

В Восточном межрегиональном СУТ СК России сообщили о начале доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Предварительная версия ЧП — помпаж двигателей

Об этом сообщил SHOT. Помпаж — особый режим работы двигателя, при котором нарушается его газодинамическая устойчивость.