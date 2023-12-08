Помощницу сенатора Совета Федерации взяли в заложники в Новосибирске

Из-за обиды на новосибирских врачей мужчина взял в заложники помощницу сенатора Совета Федерации и угрожал убить.

Как сообщает Mash Siberia, 7 декабря в 15:15 в администрацию Новосибирской области ворвался мужчина и направился в кабинет, где работает сенатор Совета Федерации от Новосибирска Владимир Городецкий, но в помещении была только его помощница Марина Ананич. Она стала заложницей.

Захватчиком оказался 44-летний Сергей Ермошин. Он закрылся в кабинете и в случае прорыва обещал взорвать бомбу, а все из-за плохо оказанной медицинской помощи.

Восемь лет мужчина страдает от заболевания, которое не могут диагностировать местные врачи. Таким образом он хотел привлечь внимание СМИ.

После переговоров Ермошин отпустил женщину, его задержали.

Уточняется, что историей Сергея с медпомощью заинтересовался Следственный комитет по Новосибирской области. В данный момент возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, что выборы президента России в 2024 году продлятся три дня.