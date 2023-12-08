Повышение пенсий, СВО и мобилизация: к чему готовиться после прямой линии Путина 14 декабря

Пока вопросы для предстоящего мероприятия, поступающие от россиян, отбирает лично глава государства, общественность и эксперты строят предположения о том, что же скажет Владимир Путин.

Некоторые проблемы в нашей стране стали такими насущными, что президент естественным образом сделает на них упор, предполагают россияне и аналитики. Среди таких тем выделяются основные:

- отмена провальной пенсионной реформы;

- ситуация вокруг СВО на Украине;

- ЖКХ и вопросы здравоохранения;

- льготы и социальные выплаты;

- международная повестка.

Также в связи с обострившейся обстановке в сфере миграционной политики, россияне ожидают от президента жёстких решений в отношении иностранцев, совершающих преступления на территории РФ.

Отметим, что с момента начала работы кол-центра 1 декабря получено более 250 000 различных вопросов. По прогнозам объединенной редакции по приему вопросов на прямую линию с президентом, к началу трансляции, во время которой звонки от россиян будут также приниматься, поступит несколько миллионов запросов.

Напомним, что приём вопросов будет осуществляться с 1 декабря и вплоть до окончания телетрансляции программы в прямом эфире 14 декабря. Каждый желающий может задать вопрос президенту Путину через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Кроме того, текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники»: официальные группы программы vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu.