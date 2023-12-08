«Ротации бойцов за счёт новой мобилизации не будет»: Гурулёв сделал заявление о возвращении бойцов СВО домой

Оборонно-промышленный комплекс России слишком загружён, чтобы справится ещё и с обеспечением новых мобилизованных, заверил политик. Подробности его разъяснений, публикует портал «Сиб.фм».

Большое интервью, которое дал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв в рамках рабочей поездки в Приамурье в начале декабря текущего 2023 года, муссируется и разбирается по «косточкам, уже несколько суток.

Журналистов и простых россиян прежде всего заинтересовали его слова о перерасчёте денежного довольствия участников СВО (было проиндексировано в октябре 2023 года), о задержке 2-х недельных отпусков для уставших бойцов и, конечно, демобилизация.

На каждый из вопросов депутат дал чёткий ответ:

· «по каждому случаю задержки или перерасчёта довольствия идет разбирательство и лучше обращаться в фонд «Защитники Отечества»;

· «отпуска дают, но не везде это получается быстро и многое зависит от обстановки на каждом участке фронта»;

· «ротации как таковой за счет новой мобилизации не будет, потому что надо учесть возможности оборонно-промышленного комплекса, на который увеличилась нагрузка в 10 раз, а по некоторым предприятиям — почти в 30».

По устойчивому мнению Гурулёва, на данный момент Минобороны занято набором контрактников, которыми и будут пополнять боевые и тыловые подразделения. По его словам, тема сегодня идет успешно, потому что условия, начиная с зарплат и социальных гарантий, очень достойные — минимальная зарплата контрактника больше 200 тысяч рублей.