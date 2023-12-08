Самым популярным инвестиционным инструментом останутся акции, прогнозируют эксперты банка

Инвестиции в фондовый рынок — устоявшийся класс активов в структуре сбережений россиян, в ближайшие годы розничные инвесторы будут играть значительную роль в качестве внутреннего инвестора для развития экономики России. Меры по стимулированию долгосрочных вложений, появление «цифровых» инструментов, развитие фондов денежного рынка, повышение интереса к российским активам – среди ключевых факторов, которые будут способствовать росту интереса к фондовому рынку.

«Расширение инвестиционной активности внутри страны дает мощный импульс для роста частных сбережений. Мы проанализировали опыт развитых и развивающихся стран и считаем, что фондовый рынок России еще далек от насыщения. Ожидаем, что действия Банка России и Министерства финансов, направленные на повышение привлекательности долгосрочных вложений, будутстимулировать увеличение их веса в портфелях розничных инвесторов. Прогнозируем рост доли инвестиционных продуктов в структуре сбережений россиян с 12% на конец 2022 года до 16% в 2026 году. По нашей оценке, в 2024-2026 годах средний рост объемов российских активов в портфелях физических лиц превысит 20% в год», – отметил руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук в рамках 14-го Инвестиционного Форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Количество россиян, имеющих брокерский счет на Московской бирже, к концу года вырастет до 30 млн человек и составит 25% от общего числа взрослых граждан. К 2026 году, по прогнозу, доля частных инвесторов увеличится до 34% и достигнет 40 млн взрослых человек.

В ближайшие годы самым популярным инвестиционным инструментом останутся акции. К концу 2023 года их доля в структуре вложений физических лиц превысит 50%, прогнозируют эксперты.

В качестве новой тенденции на российском фондовом рынке эксперты выделяют и рост интереса к цифровым финансовым активам.

«Кроме сохранения высокой доли традиционных инструментов в портфелях инвесторов, мы прогнозируем рост вложений в цифровые финансовые активы. Один из главных факторов интереса к ним – необходимость диверсификации активов в портфелях. По нашим подсчетам, в 2026 году количество розничных инвесторов в ЦФА превысит полмиллиона человек. Потенциальную емкость рынка ЦФА оцениваем в 60-70 млрд рублей, однако не исключаем кратного роста при наличии удобных каналов инвестирования в новые активы и интересной продуктовой линейки», – отметил Виталий Сергейчук.

С июня 2022 года количество выпусков ЦФА приблизилось к 300, а их совокупный объем превысил 50 млрд рублей. Растущий спрос во многом связан с тем, что участники рынка начали предлагать их как корпоративным, так и розничным инвесторам.