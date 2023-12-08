Сибиряки стали чаще покупать консервы по акции

Жители регионов Сибири любят заказывать консервы со скидкой. Об этом сообщили в сервисе «Пятёрочка Доставка».

Аналитики изучили заказы, оформленные в период с января по ноябрь 2023 года, и сравнили их с данными за тот же период 2022 года. Согласно данным исследования, в топ-10 часто заказываемых товаров по акции в 2023 году вошли: газированные напитки и вода; фрукты и ягоды; овощи, грибы и зелень; молоко; колбасные изделия; растительное масло и макароны; детское питание; крупы, мука, сахар и соль; замороженные продукты; молочные и творожные продукты.

Газировку в текущем году заказывали на 120% чаще, чем в прошлом, фрукты и ягоды — на 64%, а овощи и грибы — на 85%.

«Молоко в 2022 году было на первом месте, а сейчас немного уступило позиции. Молочные и творожные продукты за год ушли с 5-го места на 10-е. Детское питание, масло и макароны год назад не вошли в число наиболее популярных акционных товаров, а сейчас занимают 6-е и 7-е места. В то же время заметно меньше стали покупать по акциям бытовую химию и соки с нектарами — они потеряли свои места в десятке», — отмечают в компании.

В сервисе также добавили, что за год интерес к различным категориям акционных товаров претерпевает изменения. К примеру, консервы не попадают в десятку самых популярных товаров большую часть года, однако в холодное время с октября по февраль их спрос возрастает. Максимальный уровень популярности консервов отмечается в декабре, когда их приобретают в 3 раза активнее, чем в октябре, ноябре, январе и феврале.

Соки и нектары входили в список наиболее популярных акционных товаров полгода — с мая по сентябрь и в декабре, когда их приобретали чаще, чем в другие месяцы.

Акционные газированные напитки и воду особенно активно заказывали в апреле, мае и декабре, фрукты и ягоды — в июле и августе, овощи, грибы и зелень — с марта по июнь.

Спрос на колбасные изделия и деликатесы увеличивался с июля по сентябрь. Наибольшее количество растительного масла и макаронных изделий было доставлено пользователям сервиса в августе и сентябре.

Молочные и творожные продукты лишь однажды — в июне — не попали в топ-10, причем их максимальное количество было доставлено покупателям в марте и сентябре.

Четверка регионов, где чаще всего заказывают акционные товары, осталась неизменной за год: Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. В прошлом году на 5-7-м местах находились Воронежская, Свердловская и Самарская области, теперь же в лидерах Краснодарский край, который занял 5-е место и вытеснил Самарскую область из семерки.

В разных регионах десятка самых популярных категорий может отличаться. Например, в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в южных регионах молочные и творожные продукты занимают 5-7-е места, в то время как в Сибири, Поволжье и на Дальнем Востоке они не пользуются такой популярностью и часто даже не входят в топ-10.

Акции на соки и нектары привлекают внимание жителей Дальнего Востока, Поволжья, Центральной России и некоторых регионов Сибири. На юге, Дальнем Востоке и в Сибири активнее всего заказывают акционные консервы.

Овощи, грибы и зелень редко попадают в корзину покупателей во время акций на Урале, в Поволжье и в некоторых регионах юга России.

В некоторых регионах в топ-10 включены категории товаров, которые не так часто заказывают по акциям в других местах. В Новосибирской области это бытовая химия, в Свердловской — птица, а в Приморье — шоколад и конфеты.