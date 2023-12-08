По данным на текущие сутки, российские войска отразили все атаки ВСУ на Донецком и Южно-Донецком направлениях, и продолжили успешное наступление на Краснолиманском участке.

С задачей минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий российские военные в зоне действия СВО прекрасно справляются, гласят сводки Минобороны РФ, датированные 8-ым декабря 2023 года. У противника дела с этим обстоят хуже – ВСУ только за день 8 декабря потеряли более 210 местных военнослужащих и свыше 90 польских наемников.

Более того, нашим доблестным бойцам в эту декабрьскую пятницу удалось ликвидировать 93 артиллерийских расчета, 196 районов скопления живой силы и техники, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, сбить вертолет Ми-8, пять беспилотников, 14 снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха», сообщило сетевое издание РИА Новости.

Однако надо отдать должное и бойцам ВСУ. Несмотря на мощный натиск наших солдат, им удаётся укреплять центр Крынок, используя частные дома и продолжают атаки к западу от Работино.

К сожалению, массированные обстрелы всеми видами оружия ВСУ долетают и до многострадального Донецка. В итоге погибли двое пожарных при тушении битумных цистерн, 13 пострадавших и 7 раненых в черте города. В Горловке с Макеевкой — 10 раненых. Волноваха, Донецкое – 2 погибших.

Но это не остановит стратегическое наступление россиян, которое несколько часов с новой силой возобновилось на Авдеевском направлении.