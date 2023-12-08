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общество

Студентка НГУ назвала способы проникновения ВИЧ в клетки человека

Фото: ООО «Продюсерский центр "Рекламанск"»

Около полувека назад, в мире был зарегистрирован первый случай заражения ВИЧ.

За это время проведено множество исследований, объясняющих его природу. Последние же открытия в сфере генной инженерии позволяют ученым начать работу не только над генотерапией врожденных, но и приобретенных заболеваний.

Каким образом ВИЧ проникает в клетки человека? Есть ли люди с врожденным иммунитетом к ВИЧ? Можем ли мы создать препарат, который «излечит» человечество от ВИЧ и к каким последствиям это может привести?

Фото Студентка НГУ назвала способы проникновения ВИЧ в клетки человека 2

На эти и другие вопросы ответила студентка НГУ Аполлинария Прокопович.

Вместе с нашим гостем мы узнаем о том, почему некоторые популяции менее подвержены заражению ВИЧ и что этому поспособствовало, почему ВИЧ остаётся в нашем организме навсегда после заражения и в чем заключается главная проблема создания препарата от ВИЧ на данный момент.

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Подкаст создан в рамках проекта «3.14 Будущее наступило» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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Диана Джафарова
журналист

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