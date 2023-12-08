Цена «квадрата» в Заельцовском районе Новосибирска оказалась выше 170 тысяч рублей

Анализ данных, размещенных на сайте Нмаркет.ПРО, показывает, что средневзвешенная цена квадратного метра в 10,5 тысячах квартир в новостройках Новосибирской агломерации составляет 133 300 рублей.

На портале Домклик средняя цена квадрата новостройки в регионе равна 141 300 рублей. Опережающими темпами растет цена в Заельцовском районе, средняя цена превысила 170 тысяч рублей, цена в проектах компании Сибирь Девелопмент выше 182 тысяч, а стоимость квадрата торговой недвижимости в проекте Гагарин Сити пробила рубеж 500 тысяч рублей, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Никоалев.

«Отдельные компании поднимают статус локаций, застройщик Сибирь Девелопмент начинал в 2007 году как «Санитар строительного рынка» Новосибирска. Сначала достроили жилой комплекс «Орленок», потом проект Форест, который висел с 2008 года. Затем компания с нуля возвела свой комплекс «Заельцовский», это был первый дом в этой локации, построенный в срок. Рядом стояло 6 известных долгостроев. Этот успешный проект начал вытягивать остальные стройки локации, стало понятно сколько будет стоить квартира в хорошей новостройке в этом месте», — уточнил он.

Дальше застройщик возвел два знаковых для Новосибирска проекта — Прайм хаус и Классик хаус, а сейчас у компании высокие цены при хорошем спросе, добавил эксперт.

В районе много надежных застройщиков: Брусника, Расцветай, Новый Мир, Стрижи, Вира-Строй, Скандиа, Поляков, СДС, Сибирские Жилые Кварталы, заключил Николаев.

Напомним, в Новосибирской области построили по 245 «квадратов» на нового жителя.