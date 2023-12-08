В мэрии обсудили профилактику ВИЧ, туберкулёза, наркомании и алкоголизма в Новосибирской области

В четверг, 7 декабря, в мэрии Новосибирска состоялось заседание санитарно- противоэпидемической комиссии, в рамках которой специалисты обсудили профилактику социально значимых заболеваний: ВИЧ-инфекции, туберкулеза, алкоголизма и наркомании, текущую эпидемиологическую обстановку в городе по данным заболеваниям.

Заседание прошло под руководством заместителя председателя комиссии, начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Незамаевой. В работе комиссии также приняли участие заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина и заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова, представители администраций районов (округа) города Новосибирска и муниципальных предприятий.

О заболеваемости и профилактике ВИЧ-инфекции в Новосибирске

С докладом выступила заведующая отделом профилактики Центра СПИД «Городской инфекционной клинической больницы № 1» Елена Пудова. По её словам, за 11 месяцев по области снизилось количество новых случаев заболевания ВИЧ, но незначительно. Рост заболеваемости отмечают у людей от 30 до 34, а также 45 лет и старше.

Как отметила Елена Пудова, одна из главных проблем — большое количество заболеваний среди взрослых.

«На учёте состоят взрослые люди, трудоспособные, которые могут внести вклад в экономику города и области. Это люди детородного возраста, которые могут создавать семьи и рожать детей. Почти 80% заражений ВИЧ — половая передача. Это говорит о том, что нам нужно разговаривать с населением, чтобы оно понимало свои личные риски», — прокомментировала заведующая.

Она также добавила, что 10% населения совсем не понимает, что такое ВИЧ. Это показала акция «Информационная палатка», где некоторые не смогли ответить ни на один вопрос об инфекции верно.

Помимо просветительских мероприятий Центр СПИД тестирует граждан с помощью тест-мобилей. Результаты показали, что больше всего положительных результатов за этот год в Калининском, Дзержинском, Ленинском и Железнодорожном районах.

В профилактике ВИЧ также помогает организация «Остров». Медицинский психолог «Острова» Арина Левшина рассказала, что в этом году от организации работали — ресурсный центр для женщин и детей «Мама в плюсе», дистанционное тестирование на ВИЧ и гепатит С для женщин, медико-социальное сопровождение семей с ВИЧ в трудной жизненной ситуации.

Психолог считает важным проводить работу именно с женщинами. По её словам, ВИЧ-положительные женщины преобладают в возрасте от 20 до 30 лет. Это активный детородный возраст, а наиболее часто в последнее время статус выявляется во время беременности. Помимо этого, женщины более чувствительны к дискриминации и социальным проблемам в связи с ВИЧ.

В планах организации провести лагерь для подростков. «Сейчас вырастают дети, которые родились в начале двухтысячных, после бума наркомании 90х. У них основной путь заражения — вертикальный (от матери к ребёнку). Очень часто бывает так, что к этому возрасту подростки испытывают сильную усталость от приёма препаратов», — утверждает Левшина

При этом, она отмечает, что родители подростков с ВИЧ не всегда идут на контакт. Эта тема в семьях остаётся табуированной.

О заболеваемости туберкулезом в Новосибирске

После COVID-19 выросло число заболевших туберкулёзом в мире. Сибирский федеральный округ по прежнему относится к наиболее неблагополучным регионам.

По словам заместителя главного врача «Государственной областной Новосибирской клинической туберкулёзной больницы» Ольги Ревякиной, в Новосибирской области идёт снижение показателей, но как и за последние пять лет они превышают средние по России в двараза.

Одна из причин — стигматизация. «Очень важно говорить о туберкулёзе, чтобы население знало, что это такое. Общество негативно относится, не принимает таких людей и происходит в том числе самостигматизация — неприятие болезни у себя. Нужно лояльнее относиться к этим инфекциям. Не показывать пальцем на тех, кто болен ВИЧ или туберкулёзом», — комментирует Ревякина.

В следующем году организация планирует совместные выезды тест мобилей и флюорографов, поскольку негативное влияние на время болезни оказывает ВИЧ-инфекция. Важно проходить тестирование комплексно.

Что касается детского населения, то заведующая детским филиалом «Государственной областной Новосибирской клинической туберкулёзной больницы» Татьяна Гелескул утверждает, что заболеваемость у детей неразрывно связана со взрослыми.

«Перед нами стоит большая задача раннего выявления туберкулёза и профилактика. Дети раннего возраста и подростки основные возрастные категории, которые являются группой риска», — говорит Татьяна

В этом году зарегистрировано 47 детских случаев по Новосибирску. Достаточно большие показатели в Кировском районе. Выше, чем среднегородские — в Дзержинском и Советском районах. Не зарегистрированы случаи заболевания в Железнодорожном районе и в Первомайском.

О заболеваемости алкоголизмом и наркоманией жителей Новосибирска

По мнению заведующего организационно-методическим консультативным отделом «Новосибирского областного клинического наркологического диспансера» Равиля Теркулова значимость проблемы остаётся актуальной.

«По статистике смертности на первом месте сердечно-сосудистые заболевания, на втором и третьем — онкология и внешние причины. А внешние причины — это наш образ жизни. Сколько сегодня мы выпиваем в Новосибирской области алкоголя на каждого здесь сидящего? Чистого этанола — 6,04 литра», — комментирует Теркулов.

По статистике, 15-20% взрослого мужского населения имеют проблемы с алкоголем. Но реальные показатели могут отличаться из-за стигматизации тем.

За год впервые зарегистрировано 2143 наркопотребителя, из них 50% употребляет наркотики внутривенно и потенциально входят в группу риска по заболеванию ВИЧ и гепатитами. Общая заболеваемость наркологической патологией выросла на 14%.

По мнению заведующего профилактические мероприятия нужно проводить не только со школьниками, но и со всем населением.