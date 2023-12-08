В НГПУ создана стажировочная площадка для педагогов по работе с родителями

7 декабря в НГПУ подвели итоги работы стажировочной площадки «Технологии эффективного взаимодействия с родительской общественностью», созданной в целях реализации мероприятий, направленных на создание системы организаций (стажировочных площадок) «Детский сад – маршруты развития» в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

– На площадке НГПУ проводится значимая работа по организационно-методическому сопровождению организаций дошкольного образования, взаимодействию с родительской общественностью. Важно отметить, что в наше информационное время роль педагога, как навигатора в мире родительства, становится крайне значимой, – подчеркивает ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Владимирович Гусев.

На базе РЦ «Семья и дети» НГПУ была создана стажировочная площадка в формате медиамастерской. Новизной стажировочной площадки является комплексность предлагаемых решений, объединяющих образовательный медиаконтент с описанием особенностей разных категорий семей и технологий, приемов взаимодействия с ними, кейсовые примеры результатов педагогической деятельности, цифровые образовательные медиаресурсы.

К участию в стажировочной площадке привлечено более 30 организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования Новосибирска, Новосибирской области, Санкт-Петербурга, Ставрополя и Луганской Народной Республики.