В Новосибирске депутаты утвердили новый порядок выборов главы города

Новый порядок выборов мэра Новосибирска приняли народные избранники на 30-й сессии Совета депутатов. Полномочия действующего градоначальника заканчиваются в 2024 году.

Как отметил председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский, процедура состоит из нескольких этапов.

После того, как горсовет объявляет выборы мэра, кандидаты должны подать заявки в течение 10 дней. Участвовать может любой гражданин старше 21 года, не имеющий ограничений по избирательному праву. Затем горсовет создает комиссию, которая рассматривает все заявки. Кандидаты, отвечающие формальным требованиям, приступают к первому этапу избирательной процедуры.

На первом этапе они проходят экзамен — отвечают на 30 вопросов за 90 минут. Вопросы будут посвящены знанию Конституции РФ, бюджетных процедур, Устава Новосибирской области и города Новосибирска. Ко второму этапу допускаются кандидаты, ответившие правильно на 16 и более вопросов.

На втором этапе кандидат представляет свою программу развития города и отвечает на вопросы комиссии. Члены комиссии должны выбрать двух или более кандидатов, которые представят свои программы на сессии горсовета. Сессия тайным голосованием решает, кто станет мэром.

На сессии также обсудили бюджет города. Характеристики главного финансового документа на 2024 год утверждены в следующих объемах: доходы — 83,5 млрд рублей, в том числе и объем безвозмездных поступлений — 53%, расходы — 85,3 млрд рублей, дефицит — 1,8 млрд рублей.

Как отметил председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский, бюджет на предстоящий год традиционно социально-ориентированный, не стрессовый.

«Хочу отметить, что достаточно активно поработали все комиссии и депутатские объединения. В частности, депутатское объединение «Единая Россия» подготовило пакет из 26 предложений», — сказал Кирилл Покровский.

Кроме того, в 2024 году будет увеличен бюджет на обращения граждан (4 млн рублей на каждого депутата), на дорожный ремонт (100 млн рублей), уличное освещение (75 млн рублей) и озеленение.