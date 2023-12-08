В Новосибирске открылись первые горнолыжные трассы

Появился список трасс, где можно покататься на сноуборде и лыжах в Новосибирске.

В Новосибирске уже начали свою работу горнолыжные трассы.

Возглавляет список комплекс “Юрманка”, так как он является самым популярным у жителей Новосибирска. Расположен он в Маслянинском районе на Глухариной горе Салаирского кряжа. Там есть шесть трасс от 360 до 960 метров. За разовый подъём надо будет заплатить 100 рублей в будние дни и 200 рублей в выходные. Дневной абонемент стоит от 1 200 до 1 700 рублей. Открытие трассы состоится 16 декабря, время работы с 10 утра до 17 часов вечера.

Следующий комплекс называется “Иня” — это горнолыжный клуб, который находится на Ключ-Камышенском плато. В нём расположено три трассы от 330 до 500 метров. О дате открытия и стоимости пока ничего неизвестно.

Трасса на улице Выборной в комплексе “Альбатрос” имеет одну горку длиной 300 метров. По вечерам трасса красиво освещается. Абонент на час для взрослых стоит 300 рублей, а для детей 250. Так как в выходные самый пик гостей, стоимость абонемента увеличивается на 50 рублей.

Следующий комплекс — “Ключи” рядом с Академгородком. На территорию можно въехать, заплатив 200 рублей. Абонемент в будние дни на три часа обойдётся в 800 рублей, а в выходные дни уже в 1 000. Отдыхать можно с 10 до 17 часов вечера.

Трасса комплекса “Горный” располагается в посёлке Тогучинского района. Там есть бесплатная парковка на 100 мест, две трассы и бугельный подъёмник. Абонемент на полдня обойдётся в 700 рублей, а если приедете на целый день, то заплатить нужно 1 000 рублей.