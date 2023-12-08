В Новосибирске под окнами многоэтажки загорелась «Газель»

На улице Березовая, 19 в Новосибирске загорелась газель.

В сети появилась запись с камер видеонаблюдения, где видно, что 8 декабря в 2:25 водитель газели решил завести ее, но что-то пошло не так. Тем не менее он выехал на дорогу, но остановился через несколько метров.

На видео видно, как газель «мигает» фарами, после чего происходит, предположительно, взрыв, затем водитель выходит из машины и что-то проверяет. После того как из-под капота появляется сильный огонь, мужчина удаляется и начинает звонить по телефону.

На место происшествия выехала пожарная бригада, а по словам очевидцев, было несколько мощных взрывов.

На машине было установлено газовое оборудования, некоторые предполагают, что причиной возгорания стала его неисправность.

Напомним, что в Новосибирске экстренно сел самолёт из-за возгорания двигателей.