В Новосибирске появятся 40 тысяч автомобилей без выхлопных труб к 2030 году

Перспективы перехода Новосибирска на транспорт без выхлопных труб, но с зарядными батареями оценили сегодня участники форума «Городские технологии», организованного мэрией Новосибирска совместно с НГУЭиУ.

По мнению экспертов, к концу XXI века количество электрокаров в Новосибирске увеличится в 100 раз. Свои машины новосибирцы будут в основном заряжать, а не заправлять. Аргументы за транспорт на электроэнергии – он дешев в эксплуатации и экологичен. Строительство сети заряжающих станций в Новосибирске потребует 1,3 миллиарда рублей инвестиций.

–37℃ на улице добавило скепсиса участникам дискуссий: актуальна ли в суровом сибирском климате тема экотранспорта. Но эксперты заявили, что электрический автомобиль не требует прогрева, садишься – в нем сразу тепло. И возможно, этот факт для сибиряков окажется аргументом более важным, чем дешевизна и экологичность.

Как сообщил заместитель мэра Новосибирска Артём Скатов, по дорогам Новосибирска сейчас ходит 551 электрический автомобиль, в Новосибирской области – около 700 электрокаров, к 2030 году на дорогах Новосибирска будет 40000 тысяч автомобилей без выхлопных труб, а через 70 лет их количество вырастет в 100 раз. Темпы будут зависеть от темпов роста сети заряжающих станций. Сейчас в Новосибирске функционирует больше четырёх десятков ЭЗС. Часть из них появилась в рамках проекта «Сибирь заряжает». В 2024-м количество увеличится вдвое. По оценкам Артема Скатова, для эксплуатации 42000 электромобилей Новосибирску понадобится почти 2000 зарядных станций. Это потребует 1,3 миллиарда рублей инвестиций, часть из которых может быть государственными субсидиями.

«Новосибирцы делают выбор в пользу элетротранспорта, потому что это дешевле и удобнее, а вот чтобы стало еще и комфортнее, нужна инфраструктура – станции, где можно зарядить машину во дворах, парковочных карманах, торговых центрах. Решает рынок. Будет инфраструктура – количество электрокаров вырастет в геометрической прогрессии. Что касается системы городского транспорта, то метро и трамвай – это электротранспорт. Покупка электробусов в ближайшие 5-10 лет неактуальна для Новосибирска, но мы должны думать на перспективу, учитывая опыт Москвы и других городов», – сообщил заместитель мэра города Новосибирска Артем Скатов.

Говоря о плюсах электротранспорта, эксперты подчёркивают его экологичность. Как рассказала председатель комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска Мария Сидорова, если в Новосибирске появится 30000 электрокаров, то количество выбросов в атмосферу уменьшится на 5-7%. А это 60000 тонн азота, метана и сажи.

«Производство электроэнергии тоже требует затрат и ресурсов. Поставить фильтры на одну большую ТЭЦ и проконтролировать выбросы – задача гораздо более реалистичная, чем проверить выхлопные трубы тысяч автомобилей. Кто-то из автомобилистов задумается об экологии, но далеко не все, потому что большинство, выбирая машину, стремится сэкономить. Проблемой может стать утилизация, потому что батареи просто пойти и выбросить нельзя, об этом необходимо побеспокоиться», – высказала свое мнение Мария Сидорова.

«Сам электромобиль стоит дороже обычного авто, но его эксплуатация затем обходится дешевле. Как можно стимулировать новосибирцев? Экономическими способами. Электромобили освобождены от транспортного налога, гибриды облагаются налогом частично, но этих мер недостаточно. Я убежден: решения, предложенные на форуме, будут востребованы и реализованы, а инициативы поддержаны. Заявка на федеральное участие в строительстве зарядных станций в Новосибирске уже подана», – сообщил председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко.