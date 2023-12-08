Утром 8 декабря на Октябрьском мосту в Новосибирске произошло ДТП с участием пяти автомобилей.

Как сообщают в телеграм-канала «СПАСАТЕЛИ МАСС», 8 декабря в семь часов утра в МАСС поступила информация, что на Октябрьском мосту в Новосибирске произошла авария с участием пяти автомобилей.

В ДТП пострадало восемь человек, трое нуждались в медицинской помощи: пассажир 1997 года рождения., водитель Киа Рио 1987 года рождения, водитель Ниссан Нод 1994.

Также участниками аварии стали водитель ВАЗ (1981 года рождения), пассажир (1978), автомобили Логан и Мазда, водитель (1987) и еще один пассажир.

Напомним, что в городе Обь Новосибирской области местные жители пожаловались на отключение отопления ночью при температуре –40.