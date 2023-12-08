В Новосибирске состоялось торжественное открытие мемориала Защитникам Отечества

Открытие прошло 7 декабря во внешнем дворе школы №105 имени Героя России Ивана Шелохвостова.

Объемную стальную фигуру высотой в шесть метров, увенчанную коваными фигурами двух журавлей, установили на площадке перед школой. Мемориал нацелен на формирование патриотического духа, торжественности и светлой памяти о погибших.

В церемонии открытия приняли участие представители военных частей, ветеранских организаций, а также учащиеся школы. Гостем мероприятия был также депутат Совета депутатов города Новосибирска Евгений Крайнов. Он выразил своё уважение и благодарность всем защитникам Отечества.

«Важно помнить, передавать эту память из поколения в поколение. Низкий поклон тем, кто сейчас защищает наше Отечество. Мы теперь уже знаем, насколько хрупок наш мир. Мы должны сделать всё, чтобы этот мир сохранить для нас, для будущих поколений», — отметил он.

Участники открытия почтили память тех, кто самоотверженно служил своей стране и возложили цветы к мемориалу. А после состоялся концерт, где ученики выступили с патриотическими песнями и другими номерами.

Евгений Крайнов рассказал, что такие мероприятия в этой школе проводятся регулярно. И все они очень достойные и торжественные.

«Я думаю, что таких школ и в Новосибирске, и в Новосибирской области не так много. Здесь не только патриотический клуб, здесь все ребята патриоты. И очень хотелось бы, чтобы школы не только в Новосибирске, но и по всей России были похожи на эту школу. Надо воспитывать патриотов», — заключил он.