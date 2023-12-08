В Новосибирске задержали подозреваемых в незаконной охоте

Мужчин, подозреваемых в незаконной охоте, задержали в Новосибирской области.

Сотрудники уголовного розыска Отделения полиции «Усть-Таркское» Межмуниципального отдела МВД России «Татарский» задержали мужчину на территории охотничьих угодий. В санях он перевозил тушу косули. Пройдя по следам на снегу, полицейские обнаружили еще одну тушу животного и два места забоя.

На автодроме сотрудники увидели автомобиль «Тойота Калдина» с двумя мужчинами внутри. Все трое были доставлены в отдел полиции. Мужчины оказались жителями Усть-Таркского района от 34 до 57 лет, ранее не судимы. Разрешения и лицензии на отстрел косули у них отсутствовали.

При обысках по местам жительства подозреваемых были обнаружены и изъяты две единицы оружия.

Было установлено, что своими противоправными деяниями мужчины причинили ущерб животному миру Новосибирской области на 80 тысяч рублей.

В данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Незаконная охота». Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

Сейчас проводится расследование.

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