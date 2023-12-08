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проиcшествия

В Новосибирской области проверяют обстоятельства схода вагонов на станции Инская

Фото: телеграм-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура»

Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода четырех вагонов в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в данный момент проверяются обстоятельства схода вагонов на станции Инская в Новосибирске.

По данным ведомства, при проведении маневровых работ на станции Инская Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске около девяти часов вечера 7 декабря произошел сход четырех вагонов. Они принадлежат АО «Уголь-Транс».

Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по факту исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Напомним, что в Новосибирске под окнами многоэтажки загорелась «Газель».

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Нина Раневская
Журналист

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