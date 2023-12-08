В Тюмени мужчину ждет семь лет тюрьмы за распространение наркотиков

Правоохранители изъяли более 178 граммов запрещенного вещества.

В Тюмени осудили 25-летнего жителя Кургана, который занимался распространением наркотиков. За такое преступление он проведет семь лет в колонии строгого режима. Об этом сообщает Вслух.ru.

Правоохранители установили, что обвиняемый состоял в организованной группе, которая решила подзаработать на запрещенке. Он успел поработать с мая по июль, пока незаконную деятельность не пресекли правоохранители. В итоге у наркодилера изъяли более 178 граммов наркотиков, содержащих мефедрон, и более 82 граммов гашиша.

Уголовное дело против организатора группы вынесено в отдельное производство.

Напомним, 20-летней жительнице Новосибирска грозит пожизненный срок за наркотики.