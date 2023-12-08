«Важно знать историю своего края»: новосибирским библиотекам и школам презентовали книгу о боевом пути 9-й гвардейской дивизии

В Новосибирске библиотекам и школам торжественно вручили книгу «Девятая Гвардейская под Москвой: События. Люди. Места», посвящённую героическому подвигу воинов-сибиряков в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло при поддержке независимых депутатов Совета депутатов города Новосибирска Екатерины Шалимовой, Игоря Украинцева и Степана Сафонкина.

В Новосибирске презентовали книгу, посвященную неизвестным страницам истории 9-й гвардейской дивизии, в состав которой входили воины-сибиряки.

Книгу написала новосибирский педагог и журналист Ольга Дегтярева. На средства регионального гранта издали 100 экземпляров книги. В своем произведении автор обобщила трёхлетний опыт изучения боевого пути сибирской дивизии, внесшей решающий вклад в контрнаступление под Москвой в районе населённых пунктов Ленино и Снегири в ночь с 8 на 9 декабря 1941 г. В книге впервые опубликована послевоенная переписка ветеранов дивизии, проживавших в Новосибирской области. А также неизвестные факты.

Книгу презентовали педагогам и ученикам 7 декабря — в день памяти дивизии. Затем ее передадут в библиотеки школ и музеев Новосибирска. Гостями мероприятия были руководители школьных музеев, библиотек, поисковых клубов. Они смогут использовать материалы книги для патриотических мероприятий и уроков мужества, чтобы рассказать детям о подвиге их земляков.

«Важно знать историю своего края. Поскольку эта книга – эксклюзивный материал, она должна появиться в каждом образовательном учреждении», ─ отметила депутат Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Шалимова.