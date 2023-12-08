Владимир Путин дал ответ, когда мобилизованных вернут домой

Глава государства потребовал от министра обороны и генерального прокурора разобраться в этой непростой ситуации и принять исчерпывающие меры.

В преддверии Дня прав человека (по календарю 10 декабря) в ходе заседания СПЧ (Совет по правам человека) глава нашего государства Владимир Путин, в числе прочих вопросов, озвучил один из приоритетных на сегодняшний день – это деятельность и поддержка бойцов на переднем крае спецоперации на Украине.

Были озвучены и проблемы, по мнению Путина, требующие дополнительных решений: адресное сопровождение участников СВО и их семей: «Мобилизованные должны быть обеспечены всем необходимым, в том числе жильем, питанием, медицинской помощью и 2-х недельными отпусками для восстановления сил», пояснил он.

Что касается демобилизации участников СВО, то президент заявил, что мобилизованные будут возвращаться домой по мере выполнения задач, поставленных перед ними. Однако, учитывая, что спецоперация продолжается, мобилизованные могут находиться на Украине ещё длительное время.

Более того, российский лидер предположил, что мобилизованные, которые были призваны без объявленных властями оснований, будут возвращены домой в ближайшее время и потребовал от министра обороны и генерального прокурора разобраться в этой ситуации и принять исчерпывающие меры.