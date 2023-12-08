Владимир Путин объявил об участии в выборах президента РФ

Выбору пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Президент России Владимир Путин примет участие в выборах президента в следующем году.

Об этом Путин сказал герою ДНР Артему Жоге после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Георгиевском зале.

Ранее Сиб.фм сообщал, что выборы президента России в 2024 году продлятся три дня. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.

Напомним, что 7 декабря Совфед России назначил выборы на 17 марта следующего года. За это проголосовало 162 сенатора.