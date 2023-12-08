Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 8 декабря

Ситуация в 63-й день военного конфликта между Израилем и Палестиной дошла до возобновления разговоров о перемирии. Первым в диалог вступило движение ХАМАС.

По данным на 08.12.2023 г., на фоне ликвидации десятков террористов и уничтожения многочисленных объектов инфраструктуры ХАМАС (в том числе и туннелей), движение снова заговорило о перемирии. По мнению главы политбюро террористической организации Исмаила Хании, война дается слишком большой ценой. Он уверен, что обменная сделка по принципу «всех на всех» может возобновиться, если Израиль немедленно прекратит огонь в Газе, сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

В это же время американский сенат по инициативе Джо Байдена заблокировал законопроект о помощи Израилю и Украине. В итоге Израиль лишился 14 миллиардов обещанных долларов.

Несмотря на это, ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в секторе Газа. По свежим данным ЮНЕСКО на 08.12.2023 г., в Палестине насчитывается 16 248 убитых (из них дети: 7112), более 43616 раненых (из них дети: 5364). Израиль потерял 1 200 убитых, более 5 000 раненых находятся в госпиталях страны.