Врач рассказал, почему витамины хуже усваиваются

В чем отличие витаминных лекарственных средств от БАДов? Почему витамины могут плохо усваиваться и как их правильно принимать? ‒ рассказал Константин Чайкин, врач-терапевт ИНВИТРО

Витамины принимают в первой половине дня во время или сразу после еды. Есть продукты, которые мешают усвоению витаминов (кофе, черный и зеленый чай и пр.), поэтому лучше употреблять их в разное время. Витамины могут хуже усваиваться из-за заболеваний ЖКТ, при приеме некоторых лекарственных препаратов (например, антибиотиков). Поэтому подбирать витаминный комплекс дозировку и курс должен врач.

БАДы — это не лекарства, контроль качества заключается в оценке их безопасности как пищевых продуктов. Содержание витаминов в составе БАД не превышает средней суточной величины, поэтому при соблюдении рекомендаций нет риска навредить здоровью. БАД можно рассматривать как средство профилактики недостатка витаминов.

Лекарства, в состав которых входят витамины, назначаются врачом при лечении заболеваний и для восполнения недостатка в организме витаминов. Эффективность и безопасность лекарств контролируются производителями и надзорными органами (Минздрав, Росздравнадзор). Регистрация каждого нового препарата, проводится после клинических испытаний. Для лекарств обязателен фармаконадзор, который включает сбор информации о побочных эффектах.

Как правильно начать прием витаминов?

Определить, нужна ли вам витаминотерапия, может только врач. Он соберет анамнез, проведет осмотр, направит на анализы. Наиболее подходящее исследование для оценки обеспеченности организма витаминами – анализ крови. По результатам теста специалист подберет витаминный комплекс.

Прием витаминов без соблюдения рекомендаций может не принести пользы или даже навредить. Могут возникнуть побочные эффекты от неконтролируемого приема. Чаще это относится к жирорастворимым витаминам (А, Е, D, К). Такое возможно при употреблении нескольких витаминных комплексов одновременно.