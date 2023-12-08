ВЦИОМ рассказал, что Путину доверяют более 78% граждан России

Уровень работы премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 53,3 процента респондентов.

В период с 27 ноября по 3 декабря уровень доверия к президенту России Владимиру Путину составил 78,5 процента. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Аналитики сообщают, что показатель одобрения деятельности президента вырос на 0,6 процента.

В этом же исследовании отмечается положительная динамика в оценке работы премьер-министра Михаила Мишустина, который получил поддержку 53,3 процента респондентов. Уровень доверия к правительству России также вырос до 51,4 процента.

Опрос ВЦИОМ проводился с 27 ноября по 3 декабря методом телефонных интервью с участием граждан России старше 18 лет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что выборы президента России в 2024 году продлятся три дня.