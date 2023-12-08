Выплаты пенсионерам в декабре 2023 года: последние новости о 13-й пенсии к Новому году

Вера с чудо у россиян неистребима, особенно у пожилых, убеждённых «то написано пером – не вырубишь топором». Что говорят и пишут о 13-й пенсии в России в декабре 2023 года расскажет «Сиб.фм».

Законопроект о ежегодных дополнительных выплатах, равных размеру привычной ежемесячной пенсии в текущем 2023 году попадал на рассмотрение нижней Палаты Госдумы в двух вариантах: в виде новогодних начислений и ко дню рождения каждого пенсионера.

О судьбе того и другого портал «Сиб.фм» писал не раз. Для тех, кто упустил наши публикации о 13-й пенсии и поверил фейковым сообщениям с кричащими заголовками, публикуем официальную информацию на предмет одобрения этих двух документов.

Бесспорно, идея о дополнительной выплате каждому пожилому гражданину России сама по себе является социально значимой. Ни правительство, ни парламент не умаляет достоинств этих законопроектов. Однако в первом случае, когда речь шла о предновогодних выплатах авторы документа упустили из виду социальную несправедливость, определив размер этой выплаты на уровне привычного ежемесячного пособия по старости – оно у всех пенсионеров сильно различается. Кроме того, нагрузка на федеральный бюджет в 800 миллиардов рублей может стать непосильной, уверены Счётной палаты.

Что касается второго варианта 13-й пенсии ко дню рождения, то проблема финансовой нагрузки не стоит – выплаты распределяться по календарному году. Но есть другой нюанс – «предоставление дополнительных страховых пенсионных прав обусловлено установлением таких прав в пределах того же страхового стажа с учетом назначения страховых пенсий по старости, что противоречит пенсионному законодательству Российской Федерации», считает Кабинет министров РФ.

Кроме того, в первом чтении за него 13-ю пенсию проголосовали всего 105 депутатов, остальные 337 делегатов не голосовали. Это значит, что кворума нет и голосование признаётся не состоявшимся.