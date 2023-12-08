«Взяла 100 тысяч и скандалит»: Ирину Салтыкову обвинили в мошенничестве в Новосибирске

Концертный представитель агентства «Concert 54» Алексей Уткин прокомментировал отмену выступлений Ирины Салтыковой, Натальи Гулькиной и Кая Метова на «ДискоФеерии» в Новосибирске.

Алексей Уткин уточнил, что концерт состоится, несмотря на скандальное высказывание Салтыковой. По его словам, почти все заявленные артисты уже приехали в Новосибирск и отдыхают в гостинице.

«Не будет у нас только Салтыковой, Кая Метова, Гулькиной и Титомира, потому что после заявления Метова эти артисты почему-то непонятную точку зрения приняли», — заявил Уткин.

По данным VoiceMag, заслуженный артист России Кай Метов заявил, что не заключал договора на участие в этом мероприятии, ему не были выплачены денежные средства, а его имя на афише поставили незаконно. Артист добавил, что действия организаторов могут быть признаны мошенничеством по статье 159 УК РФ.

Ирина Салтыкова в своём Telegram-канале опубликовала пост, в котором написала, что организаторы мошенники, так как звезды не получили гонорар. При этом представитель агентства Уткин утверждает, что Салтыкова взяла у организаторов 30 процентов от предоплаты по гонорару.

«Взяла 30 процентов и фактически слилась с мероприятия», — сказал Уткин.

Уткин предположил, что Салтыкова так зарабатывает деньги.

«Она сначала берет предоплату, а потом отказывается выступать. Мы предлагали ей заключить договор, но она отказалась. В итоге она с меня взяла 100 тысяч рублей. Не знаю, собирается она их возвращать или нет. Если не будет, то я буду жаловаться на неё в суд по статье 159 УК РФ (мошенничество)», — делится Уткин корреспонденту Сиб.фм.

Кай Метов, утверждает собеседник, отказался от участия из-за конфликта с Валерием Юриным (солист группы «На-На»), который собирал певцов на эту дискотеку.

«У них какая-то личная ссора была. После неё Кай Метов сказал, что не поедет в Новосибирск. Об этом Кай Метов сам лично рассказал мне», — подытожил собеседник.

Концерт должен состояться 8 декабря в Экспоцентре Новосибирска.



Как ранее писал Сиб.фм, Ирина Салтыкова осталась недовольна работой организаторов.