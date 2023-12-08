Жители Забайкалья боятся за жизнь своих детей из-за нашествия волков

С такой проблемой жители села Домно-Ключи сталкивались и в прошлом году.

Жители села Домно-Ключи не первый год боятся за жизнь своих детей из-за нашествия волков. Прошлой зимой волчица задавила молодого быка и, так как помощи ждать было неоткуда, местные жители избавились от зверя своими силами. Но не ожидали, что на следующий год на смену одному придет целая стая. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

«У меня ребенок ходит в школу в третий класс, ей 8 лет. Она ходит у меня по этому мосту, через эти кусты. Страшно. Освещения никакого нет. Сейчас вышли волки в деревню. Я её отпускаю и боюсь, дойдет она у меня до школы или нет», — поделилась своими опасениями жительница села Александра.

Как рассказал охотник с 15-летним стажем Евгений Полухин, для Забайкалья не редкость, когда дикие животные покидают леса и выходят к людям. В основном их влечет голод и инстинкт прокормить свое потомство. Нападают, в первую очередь, на свалки с мусором.

«Я как считаю по наблюдениям, процент очень маленький, если возьмем Домно-Ключи, очень маленький процент, практически невозможно нападение, если возьмем Тунгокочинский район, где село, там возможно, но не Домно-Ключи», — считает он.

Напомним, под Новосибирском отловили канадских волков, пугавших местных жителей.