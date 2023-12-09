Агутин раскрыл причину своей срочной госпитализации

Леонид Агутин прокомментировал свою неожиданную госпитализацию, которая произошла 8 декабря.

Российский певец обратился к своим поклонникам через свой Telegram-канал, чтобы поблагодарить их за поддержку и заботу.

Агутин рассказал, что изначально пришел в больницу для проведения обезболивающей процедуры перед предстоящим концертом, полагая, что у него всего лишь растяжение. Однако врачи обнаружили блуждающий тромб и срочно провели операцию. Сейчас музыкант находится в процессе восстановления, и операция прошла успешно.

Согласно информации Mash, ближайшие концерты Леонида Агутина, запланированные на 3 января в Сочи и 5 января в Дубае, могут быть отменены. Также под угрозой отмены находятся предновогодние корпоративные мероприятия.

Ранее Леонид Агутин уже высказался по поводу сообщений, появившихся в Telegram-каналах, о его намерении открыть ночной клуб под названием "На сиреневой луне". Певец пояснил, что компания "На сиреневой луне" была создана для работы над мюзиклом, основанным на его песнях. Инициатива по созданию клуба пришла от агентства Сергея Мельникова "Мельница", которое в течение последних 10 лет занимается организацией концертов Агутина.