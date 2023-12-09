Боец из Новосибирска показал запуск дрона-камикадзе Пиранья в зоне СВО

Сотрудник мэрии Новосибирска Юрий Шаровский показал, как в зоне СВО запускают дроны.

8 декабря боец из Новосибирска Юрий Шаровский прислал в редакцию Сиб.фм видео, как в зоне СВО запускают беспилотные аппараты.

«Привет, всем читателям Сиб.фм из зоны СВО. Где мы именно — говорить не будем, но в настоящий момент эта зона более безопасна. Мы отправили видео учебных полётов беспилотных аппаратов. Они необходимы для корректировки опыта, полученного в зоне боевых действий, — разведки, зоны артиллерии, а также подготовки операторов дронов-камикадзе. Сегодня у нас снег, лёгкий мороз. Мы здесь стараемся. Победа будет за нами», — говорит Юрий Шаровский на видео, которое прислал в редакцию Сиб.фм.

По словам сибиряка, в зоне СВО запускают дроны-камикадзе Пиранья. Они взлетают до 10 тыс. км. К ним привязывают взрывчатку. За дроном следит оператор в очках с пультом, уточняет Юрий Шаровский. Такие дроны стоят около 30 тыс. руб.

Ранее Сиб.фм писал о том, что сотрудник мэрии Новосибирска Юрий Шаровский отправился добровольцем на СВО 15 сентября. Он работал консультантом в управлении общественных связей городской администрации. После отправления в зону СВО за ним сохранили рабочее место. В 2018 году сибиряк отправлялся на Украину в качестве военного корреспондента. Работал во многих новосибирскими СМИ в должности журналиста.