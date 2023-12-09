Когда будет демобилизация мобилизованных на СВО: в приёмной Путина ответили

На днях инициативная группа жён и матерей участников СВО на Украине получили долгожданный ответ на свой запрос о демобилизации родных мужчин. Портал «Сиб.фм» публикует подробности документа.

Сентябрьское письмо активистов телеграмм-чата «Мобилизованным пора домой» к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой, дать официальные разъяснения о сроке пребывания мобилизованных на СВО, было перенаправлено в Министерство обороны с пометкой «в более компетентный орган».

В первых числах декабря женщины получили долгожданных ответ: «На коллективную просьбу уже был ответ из Министерства обороны, но дополнительно приемная запросила в военном ведомстве документы и сообщает, что мобилизованные, как и другие военнообязанные, давали присягу, согласно которой обязаны мужественно нести свой долг по защите свободы, независимости и конституционного строя России, народа страны и самого Отечества».

Матери, жёны, сестры, невесты и подруги солдат, призванных в Вооруженные Силы Российской Федерации по частичной мобилизации в сентябре 2022 года расценили эту фразу следующим образом — мобилизованные призваны на СВО бессрочно.

Отметим, что под ответом стоит подпись заместителя начальника департамента по обеспечению деятельности приемной президента Российской Федерации по приему граждан Д. Бардина.