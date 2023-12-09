Когда поступят пенсии и пособия в декабре 2023 года: точный график выплат к Новому году

Официальный сайт Социального фонда России опубликовал обновлённый график выплат пенсий и пособий в декабре 2023 года.

Финальный месяц года, переходящий в длительные новогодние выходные, ежегодно вносит свои коррективы в график получения пенсий и пособий. Не стал исключением и уходящий 2023 год.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте СФР, в структуре которого действует и Пенсионный Фонд РФ, если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее:

* 1 декабря 2023 года через банки поступит:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- пособие по беременности и родам;

- пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

* 5 декабря 2023 года — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

* 8 декабря 2023 года — пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям.

* 5, 8, 18, 22 декабря 2023 года через кредитные организации гражданам придёт пенсия.

Обращаем внимание — если выплаты поступают по почте, то пособия и пенсии доставляются с 4-го по 30-е число в зависимости от графика почтового отделения.

Таким образом, 28 и 29 декабря уходящего 2023 года российским пенсионерам поступит пенсия за январь 2024 года, но при условии, что они получают деньги через банки, а привычная дата выплат приходится на период с 1-го по 8-е число (я январе в России они объявлены выходными днями).