«Ледниковый период»: в Новосибирске подъезд покрылся льдом из-за детской шалости

Дети устроили «ледниковый период» в подъезде одной из многоэтажек, открыв кран батареи с горячей водой.

В подъезде жилого дома №132 по улице Кропоткина дети открыли кран батареи, спустив из неё горячую воду. Это привело к тому, что территория покрылась льдом, сообщили местные жители в паблике «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте». Инцидент попал на видео.

Спустя несколько часов жильцы дома опубликовали кадры из подъезда — на них видно, как он покрылся снегом из-за сильных морозов.

«Ледниковый период», — описал ситуацию комментатор в соцсети.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, сильные морозы продлятся до 13 декабря в пяти регионах Западной Сибири.

Напомним, что дорожники помогли детям, которые застряли на Новосибирской трассе из-за поломки автобуса в -37. Из-за сильных морозов с 8 декабря в городе введут режим повышенной готовности, такое решение принял мэр Анатолий Локоть.