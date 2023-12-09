Мурашки по коже. Новосибирск окутали морозы — фоторепортаж с улиц города

В Новосибирской области морозы до -40 градусов продержатся до 13 декабря.

Новосибирскую область окутали аномальные морозы. В некоторых районах температура опустилась до -40 градусов.Синоптики Западно-Сибирского УГМС сообщили, что похолодание пришло в регион с северного побережья Ледовитого океана, которое продержится вплоть до 13 декабря.

Сегодня, 9 декабря, столбики термометра в Новосибирске опускались до -37, местами до -40 градусов. Наш фотокорреспондент Денис Шмаков вышел на улицу в субботу и запечатлел замороженный город.



Многие сибиряки не передвигаются на своих автомобилях, чтобы не навредить технике. Другие сталкиваются с запуском двигателя и вызывают на место специальные службы для отогрева.











Новосибирцы закутываются в теплую одежду, чтобы не замерзнуть и добраться до пункта назначения.



































Напомним, «лунная» дорога образовалась на Большевистской в Новосибирске после снегопада.









