«Нам плевать на ваши законы!»: в России мигранты устроили беспредел

Всё более очевидным становится факт — иностранцы-азиаты чувствуют себя в России хозяевами. В крупных городах РФ ситуации доходят по крайности.

Историй, когда переполненные мигрантами городские квартиры спальных районов российских городов становятся настоящим полем битвы с местным населением, к сожалению, великое множество. Так, на днях в Казани приезжие из Казахстана в ответ на просьбы жильцов не шуметь по ночам, заявили, наши (читай – российские) законы на них не распространяются.

Не помогли призвать к ответу обнаглевших мигрантов и многочисленные сигналы местного населения в контролирующие органы: полицию, прокурату и миграционную службу.

Другой проблемой текущей ситуации стали уклонисты, получившие российское гражданство, но не вставшие на воинский учёт. В ходе совместных рейдов военных комиссариатов и полиции по всей России выявляется масса таких мужчин азиатской внешности. Их свозят в военкоматы и распределительные центры для постановки на учёт, прохождения медкомиссии с целью определения категории годности к службе в армии и дальнейшей отправки в Вооружённые силы РФ.

В подмосковных Химках во время такого рейда многочисленные родственники таких уклонистов устроили стихийный митинг и пытались приступом взять двери распределительного пункта. Новоиспечённые граждане России выкрикивали лозунги о том, молодые азиаты не должны проходить службу в армии РФ. Кроме того, родные уклонистов обвиняли власти России в нарушении закона.

Очевидно, что миграционная обстановка в нашей стране накаляется и пришла пора принимать строгие меры.