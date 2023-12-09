Новосибирск украсили к Новому году — лучшие фотографии с центра города

Жители Новосибирска из-за морозов не могут увидеть новогодние украшения в центре города.

Новый 2024 год уже не за горами — Новосибирск готовится к празднику. Улицы города украшены яркими огнями и гирляндами, создавая новогоднюю атмосферу.

В этом году власти украсили не так масштабно, как в прошлом. Инсталляции в Первомайском сквере отсутствуют, так как он все еще находится на реконструкции. Кроме того, Новосибирск уже не является новогодней столицей России.

На улицах Театрального сквера, Ленина и Красного проспекта можно увидеть новогодние гирлянды и огни на главной городской елке. Но из-за сильных морозов большинство жителей еще не могут оценить красоту новогоднего оформления и почувствовать праздничную атмосферу. Издание «МК в Новосибирске» собрал лучшие фотографии с центра города.





















