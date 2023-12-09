Новосибирские шеф-повара рассказали, что приготовят дома на Новый год

В Новосибирске шеф-повара рассказали о блюдах, которые они приготовят для своих родных на Новый год.

Новосибирские шеф-повара поделились своими планами на Новый год и рассказали, какие блюда они будут готовить дома для своих близких. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Несмотря на то, что каждый из них может приготовить сотни блюд из различных кухонь мира, при составлении личного новогоднего меню все они руководствуются семейными и российскими национальными традициями.

Владимир и Анжелика Бурковские, известные бренд-шефы и рестораторы, рассказали, что их традиционным новогодним блюдом является гусь, маринованный в шампанском.

Артем Бутков, шеф-повар ресторана "Горячий цех", поделился своим любимым рецептом утки с апельсинами, яблоками и гречкой, которую он также приготовит дома на Новый год.

Николай Ильин, шеф-повар и основатель школы рестораторов и кулинаров "Гастроинкубатор", будет готовить изысканную версию оливье — салат "А-ля-Рус", придуманный французским кулинаром Огюстом Эскофье в конце 19-го века.

Юлия Литвиненко, шеф-повар и основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР, выбрала для своего праздничного стола гуся по базовому рецепту.

А Вадим Селютин, бренд-шеф итальянских ресторанов "Перчини", предпочитает готовить утку, выдерживаемую в особом соленаде.

Андрей Смирнов, шеф ресторана "Twenty Two", на Новый год также будет готовить традиционный салат "Сельдь под шубой", но в авторском стиле. Все шеф-повара подчеркнули, что главное в приготовлении новогодней еды — это любовь и забота о своих близких. А рецепты их новогодних блюд можно увидеть по ссылке.



Напомним, нейросеть составила новогоднее меню на семью из 4 человек.