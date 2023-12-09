Опубликовано заявление Генштаба касательно всеобщей мобилизации в РФ

Приказ, наделавший много шума в российском обществе, регламентирует вопросы мобилизации и военного положения в стране. Портал «Сиб.фм» публикует подробности документа.

Полный текст документ опубликован на официальном веб-портале Минобороны. Его основное положение гласит — в случае объявления мобилизации или военного положения будут призываться на военную службу граждане Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, годные к военной службе по состоянию здоровья и не имеющие оснований для освобождения от призыва.

При этом, призыву подлежат следующие категории граждан:

· имеющие гражданство Российской Федерации и не имеющие гражданства иностранного государства;

· имеющие гражданство иностранного государства, но постоянно проживающие на территории Российской Федерации.

От призыва освобождаются:

· граждане старше 60 лет;

· инвалиды;

· имеющие двух и более детей в возрасте до 18 лет;

· воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

· осуществляющие постоянный уход за престарелым или инвалидом;

· проходящие обучение в образовательных организациях по очной форме обучения;

· проходящие альтернативную гражданскую службу;

· судимые за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

· имеющие заболевания, препятствующего прохождению военной службы.

Документ прокомментировал Генштаб Вооружённых Сил РФ в лице контр-адмирала Владимира Цимлянского. Он заверил, что в рамках нового закона не существует никаких планов проводить вторую волну мобилизации в нашей стране.