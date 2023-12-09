Первое заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на выборы президента состоялось

В ее состав вошли представители «Единой России», «Молодой Гвардии», Народного фронта, деятели культуры и искусства, науки, лидеры общественных объединений, представители промышленности и спортсмены.

«Единая Россия» задействует весь ресурс — региональных отделений, общественных приемных и штабов общественной поддержки, «Молодой Гвардии» — в избирательной кампании Владимира Путина, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на первом заседании группы.

«Это более 3,5 миллионов членов и сторонников партии. Вместе с Народным фронтом обеспечим проведение необходимых организационных процедур, связанных с выдвижением. В первую очередь, сбор подписей за нашего кандидата, непосредственно проведение самой избирательной кампании», — сказал Андрей Турчак.

Новосибирская область поддерживает решение национального лидера участвовать в выборах главы государства в 2024 году, сказал секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Андрей Травников. Он отметил, что Владимир Путин помог создать условия для прорывного развития России и ее регионов, повышения качества жизни и благосостояния граждан.

«Благодаря его поддержке нам удается реализовывать масштабные проекты, создавать инфраструктуру, обеспечивать развитие экономики и социальной сферы области. Уверен, что под руководством Владимира Владимировича мы сделаем еще многое во благо региона, внесем свой вклад в развитие России и приближение Победы», — подчеркнул Андрей Травников.

В состав инициативной группы по выдвижению кандидата на должность президента Владимира Путина от «Единой России» и МГЕР вошли секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев, член Высшего совета «Единой России», Герой России, сенатор Александр Карелин, глава партийной комиссии по образованию и науке, председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелёва, депутат Госдумы, доктор медицинских наук, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев, председатель Народного Совета ДНР Артём Жога и председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.